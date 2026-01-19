Slušaj vest

Fudbaleri Sevilje odigrali su večeras na gostujućem terenu nerešeno 2:2 protiv Elčea, u utakmici 20. kola španskog prvenstva.

Elče je poveo golom Aleša Febasa u 14. minutu, a prednost je udvostručio Herman Valera u 55. minutu.

Bod Sevilji obezbedio je dvostruki strelac Akor Adams, koji je postigao golove u 75. minutu i u prvom minutu nadoknade iz jedanaesterca.

Elče je u poslednje tri utakmice bez pobede i posle devetog remija ekipa je na osmom mestu na tabeli sa 24 boda.

Sevilja je prekinula niz od tri poraza i zauzima 14. mesto na tabeli sa 21 bodom.

U sledećem kolu Sevilja će dočekati Atletik Bilbao, a Elče će igrati na gostujućem terenu protiv Levantea.