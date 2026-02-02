Slušaj vest

Ogroman skandal potresa region i mnogi su bili u neverici kada su pročitali vesti iz Mostara.

Fudbalski klub Velež Mostar najoštrije je osudio rušenje spomenika koji je decenijama stajao ispred stadiona Pod Bijelim brijegom, a bio je posvećen 77 fudbalera Veleža poginulih tokom Drugog svetskog rata.

Ovaj simbol sećanja, podignut 1972. godine, uklonjen je zbog radova i potrebe za dodatnim prostorom oko stadiona. Zvučni gotovo neverovatno...

Velež je u svom saopštenju istakao da je spomenik bio mnogo više od običnog objekta – predstavljao je trajni podsetnik na hrabrost, žrtvu i ideale igrača koji su se borili protiv fašizma.

Klub je naglasio da rušenje spomenika predstavlja nepoštovanje ne samo prema fudbalskom kolektivu, već i prema istorijskom pamćenju Mostara i antifašističkoj tradiciji koja je oduvek bila deo identiteta Veleža.

"Stadion Pod Bijelim brijegom je mesto gde su generacije navijača slavile važne trenutke, a spomenik je imao neprocenjiv simbolički i istorijski značaj.", naveli su u klubu iz Mostara.

Velež je poručio da ovaj čin neće umanjiti sećanje na poginule igrače, već će dodatno motivisati klub da čuva i prenosi vrednosti solidarnosti i borbe za pravdu i slobodu na nove generacije.