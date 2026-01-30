Keln je upisao šestu pobedu u nemačkom šampionatu i deseti je na tabeli sa 23 boda
MINIMALAC "OVNOVA": Keln golom Majna savladao Volfsburg
Fudbaleri Kelna pobedili su večeras na svom terenu Volfsburg sa 1:0, u utakmici 20. kola nemačke Bundeslige.
Jedini gol na utakmici vredan sva tri boda postigao je Linton Majna u 29. minute.
Bundesliga 2025/26 Foto: FEDERICO GAMBARINI / AFP / Profimedia, Harry Langer / AFP / Profimedia
Keln je upisao šestu pobedu u nemačkom šampionatu i deseti je na tabeli sa 23 boda, dok je Volfsburg na 12. poziciji sa četiri boda manje.
Ekipa Kelna će u narednom kolu Bundeslige dočekati Lajpcig, dok će Volfsburg na svom terenu igrati protiv Borusije Dortmund.
