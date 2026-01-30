Lacio je posle ove utakmice osmi na tabeli sa 32 boda, dok je Đenova na 16. poziciji sa 23 osvojena boda
Fudbal
GOLEADA I DRAMA U RIMU: Lacio sa penala u 100. minutu do pobede protiv Đenove
Slušaj vest
Fudbaleri Lacija pobedili su večeras na svom terenu Đenovu sa 3:2, u utakmici 23. kola italijanske Serije A.
Lacio je posle ove utakmice osmi na tabeli sa 32 boda, dok je Đenova na 16. poziciji sa 23 osvojena boda.
Serija A 2025/26 Foto: Fabio Fagiolini / Zuma Press / Profimedia, LaPresse / ddp USA / Profimedia, Marco Alpozzi / Zuma Press / Profimedia
Vidi galeriju
Domaća ekipa je povela sa 2:0 golom Pedra sa penala u 56. minutu i pogotkom Keneta Tejlora šest minuta kasnije, ali je Đenova vrlo brzo izjednačila.
Najpre je Ruslan Malinovski smanjio na 2:1 u 67. minutu sa penala, a potom je Vitinja u 75. minutu poravnao rezultat.
Pobedu Laciju doneo je Danilo Kataldi sa penala u desetom minutu sudijske nadoknade.
Fudbaleri Lacija će u narednom kolu gostovati Juventusu, dok će Đenova dočekati Napoli.
Reaguj
Komentariši