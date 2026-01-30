Slušaj vest

Fudbaleri Lacija pobedili su večeras na svom terenu Đenovu sa 3:2, u utakmici 23. kola italijanske Serije A.

Lacio je posle ove utakmice osmi na tabeli sa 32 boda, dok je Đenova na 16. poziciji sa 23 osvojena boda.

Domaća ekipa je povela sa 2:0 golom Pedra sa penala u 56. minutu i pogotkom Keneta Tejlora šest minuta kasnije, ali je Đenova vrlo brzo izjednačila.

Najpre je Ruslan Malinovski smanjio na 2:1 u 67. minutu sa penala, a potom je Vitinja u 75. minutu poravnao rezultat.

Pobedu Laciju doneo je Danilo Kataldi sa penala u desetom minutu sudijske nadoknade.

Fudbaleri Lacija će u narednom kolu gostovati Juventusu, dok će Đenova dočekati Napoli.