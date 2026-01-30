Slušaj vest

Fudbaleri Lacija pobedili su večeras na svom terenu Đenovu sa 3:2, u utakmici 23. kola italijanske Serije A.

Lacio je posle ove utakmice osmi na tabeli sa 32 boda, dok je Đenova na 16. poziciji sa 23 osvojena boda.

Serija A 2025/26 Foto: Fabio Fagiolini / Zuma Press / Profimedia, LaPresse / ddp USA / Profimedia, Marco Alpozzi / Zuma Press / Profimedia

 Domaća ekipa je povela sa 2:0 golom Pedra sa penala u 56. minutu i pogotkom Keneta Tejlora šest minuta kasnije, ali je Đenova vrlo brzo izjednačila.

Najpre je Ruslan Malinovski smanjio na 2:1 u 67. minutu sa penala, a potom je Vitinja u 75. minutu poravnao rezultat.

Pobedu Laciju doneo je Danilo Kataldi sa penala u desetom minutu sudijske nadoknade.

Fudbaleri Lacija će u narednom kolu gostovati Juventusu, dok će Đenova dočekati Napoli.

