Fudbaleri Alavesa pobedili su večeras u gostima Espanjol sa 2:1, u utakmici 22. kola španske Primere.

Alaves je upisao sedmu pobedu od početka šampionata i deseti je na tabeli sa 25 bodova, dok je Espanjol peti tim lige sa 34 osvojena boda.

Espanjol je poveo u 15. minutu golom Roberta Fernandesa, a pobedu Alavesu doneli su Antonio Blanko u 27. i Lukas Boje u 71. minutu.