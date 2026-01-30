Alaves je upisao sedmu pobedu od početka šampionata i deseti je na tabeli sa 25 bodova
ALAVES VEZAO DRUGU POBEDU: U Barseloni pao Espanjol
Fudbaleri Alavesa pobedili su večeras u gostima Espanjol sa 2:1, u utakmici 22. kola španske Primere.
Alaves je upisao sedmu pobedu od početka šampionata i deseti je na tabeli sa 25 bodova, dok je Espanjol peti tim lige sa 34 osvojena boda.
Primera 2025-2026 Foto: ANDER GILLENEA / AFP / Profimedia, Naoki Morita / AFLO / Profimedia
Espanjol je poveo u 15. minutu golom Roberta Fernandesa, a pobedu Alavesu doneli su Antonio Blanko u 27. i Lukas Boje u 71. minutu.
Fudbalere Alavesa u narednom kolu Primere čeka meč protiv Hetafea na domaćem terenu, dok će Espanjoj igrati protiv Viljareala u gostima.
