Neverovatna životna priča vezana je za fudbalera iz Kolumbije Edvina Kardonu. On ima 33 godine, a njegova najstarija ćerka Ana 22.



Razlika između oca i ćerke je 11 godina, što je prilično šokantna činjenica. O ovom fenomenu pisali su brojni svetski mediji, a Kardona nikada nije komentarisao.

Edvin Kardona u dresu reprezentacije Kolumbije Foto: SILVIO AVILA / AFP / Profimedia

Devojka trudna sa 14 godina

Edvin Kardona postao je otac sa samo 11 leta, a njegova tadašnja devojka, danas supruga Karolina Kastano imala je 14. Sve ovo je izazvalo veliku pažnju u medijima jer je reč o izuzetno neobičnoj životnoj situaciji. Fudbaler zvanično nikada nije demantovao, niti potvrdio originalne detalje o tačnoj starosnoj dobi kada je postao otac.

U Kolumbiji je zakonski brak bio dozvoljen sa 14 godina, sve do 2024. godine, kada je starosna granica pomerena na 18. Možda je i to razlog zašto Edvin nije želeo bilo šta da komentariše, a možda ga jednostavno nije briga.

Reprezentativac Kolumbije

On i Karolina nastavili su da žive zajedno posle rođenja ćerke Ane, a kasnije su dobili još dvoje dece. Još jednu ćerku Mariju Anđelu koja ima 14 godina, a onda i sina Emilijana koji ima 11. Zvanično Edvin i Karolina su stupili u brak 2016. godine

Edvin Kardona poznat je fudbaler, pošto iza sebe ima vrhunsku karijeru. Igra na pozicijama "osmice" i "desetke". Za reprezentaciju Kolumbije ovaj centralni vezni igrač upisao je 45 utakmica i dao šest golova. Trenutno je član ekipe Atletiko Nasional najvećeg kluba u Kolumbiji, a igrao je još u Argentini za Rasing i Boku juniors, te u Meksiku za Tihuanu, Monterej i Pačuku.

Edvin Kardona sa ćerkom Anom i suprugom Karolinom Foto: Printskrin/Instagram

Porodična intima nije za javnost

Nikada u intervjuima nije pričao o Ani, ni o ostaloj deci, ali ako se pogledaju društvene mreže, vidi se da se najstarija ćerka pojavljuje na njegovim i supruginim profilima. Na društvenim mrežama ima više od 1,3 miliona obožavalaca.

I sama Ana Kardona iskoristila je popularnost, pa je na instagramu prati više od 60.000 ljudi. Aktivna je kao influenserka, često deli sadržaj o životnom stilu, proizvodima za negu tela... Njena popularnost dodatno je porasla kada su mediji objavili da je njen otac od nje stariji svega 11 godina.

Tata je za Anu car

Ni ona u medijima ne govori o privatnom životu, ali često puta se putem društvenih mreža zahvali majci i ocu za sve što su joj pružili u životu. Jednom prilikom je napisala:

- Još jedna pobeda zahvaljujući Bogu, volim te tata, ti si car.



Nedavno, u jednoj emisiji kod kolumbijskog voditelja Erika Pabona, Edvin Kardona je govorio o životu van terena i o porodici. Objasnio je kako ga je uloga oca i glave porodice promenila. Kako je rano počeo da ima drugačiji pogled na trošenje novca i prioritete u životu.

Edvin Kardona u dresu Atletiko Nasionala Foto: Printskrin/Instagram

Porodica mu promenila život

Rekao je tada Edvin Kardona da otkada ima porodicu, razmišlja više o njima, nego o sebi. Na društvenim mrežama se vidi da je srećan sa svojom suprugom, ćerkama i sinom.

Edvin Kardona stekao je veliku popularnost u Argentini, posebno kada je u dva navrata igrao za čuveni klub Boka juniors. Bio je omiljen kod navijača, koji su cenili njegov talenat i kreativnost. Pre toga, imao je izrazito plodan period u Meksiku, igrajući za Monterej i Pačuku. U Montereju je postigao 40 golova i 12 asistencija u preko 100 utakmica. Bio je to jedan od najuspešnijih perioda njegove karijere.