Fudbaleri Radničkog 1923 pobedili su danas na svom terenu u Kragujevcu IMT 3:1, u utakmici 21. kola Super lige Srbije.

Prednost Radničkom doneo je Vižđi Sali golom u drugom minutu, a izjednačenje IMT-u Dušan Žagar pogotkom u 12. minutu.

Vođstvo Radničkom vratio je Ester Sokler golom u drugom minutu nadoknade prvog poluvremena, a konačan rezultat je u 64. minutu postavio Sali, svojim drugim pogotkom na utakmici.

Radnički 1923 je, nakon svoje treće uzastopne pobede u Super ligi Srbije, sedmi na tabeli sa 30 bodova, dok IMT zauzima 13. mesto sa 22 boda.

Radnički 1923 će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu protiv Radničkog iz Niša, dok će IMT u Loznici biti domaćin protiv kruševačkog Napretka.

Javor je na gostujućem terenu u Kruševcu pobedio Napredak 2:1.

Prednost Napretku doneo je Andrija Majdevac golom u prvom minutu, a izjednačenje Javoru Luj Bajere pogotkom u 17. minutu.

Pobedonosan gol za Javor postigao je Petar Petrović u 39. minutu.

Javor, koji je današnjim trijumfom prekinuo svoj niz od četiri uzastopne utakmice bez pobede u Super ligi Srbije, nalazi se na 12. poziciji na tabeli sa 24 boda, dok Napredak zauzima poslednje, 16. mesto sa 12 bodova.

Javor će u narednom kolu u Ivanjici dočekati TSC, dok će Napredak igrati na gostujućem terenu u Loznici protiv IMT-a.