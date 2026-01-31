Slušaj vest

Kada se Strahinja Eraković pojavio na utakmici između Crvene zvezde i Selte (1:1) u poslednjem kolu grupne faze Lige Evrope, bilo je jasno da se srpski reprezentativac vraća na Marakanu iz ruskog Zenita.

Konačan posao između beogradskog i kluba iz Sankt Peterburga trebalo bi da bude ozvaničen u ponedeljak ili koji dan kasnije.

Dobro se poznaju - Strahinja Eraković i Dejan Stanković Foto: Www.crvenazvezdafk.com/Nikola Mitić

Rusi zacepili cenu

Prema pisanju ruskih medija, Strahinja Eraković (25) će do kraja sezone igrati kao pozajmljen fudbaler za Crvenu zvezdu. A, oko finansijskih detalja, dva kluba bi trebalo da se dogovore tokom vikenda. Navodno, Zenit se složio sa pozajmicom i traži klauzulu obavezan otkup na leto, uz cenu od 7.000.000 evra.

Prema saznanjima Kurira, to je visoka cena za Crvenu zvezdu, koja je Zenitu ponudila 4.000.000 evra. Nije poznato kako su Rusi reagovali, ali deluje da dogovor dve strane ide u dobrom smeru i da će posao biti zaključen u ponedeljak, a možda i koji dan kasnije, jer prelazno rok u Srbiji i Rusiji ne završava baš tog dana. Nakon toga, Strahinja Eraković trebalo bi da bude registrovan za Crvenu zvezdu i stavi se na raspolaganje treneru Dejanu Stankoviću čija je bio velika želja ove zime.

Semak dao dozvolu Erakoviću da napusti Zenit Foto: www.fc-zenit.ru

Semak bio jasan

Trener Zenita Sergej Semak otkrio je ruskim novinarima da Strahinja Eraković ima dozvolu kluba da promeni sredinu.

- Postoji interesovanje za Erakovića iz drugih klubova. On je u pregovorima. Moguće je da će karijeru nastaviti u nekom drugom timu. Čekamo njegovu i klupsku odluku. Ne mislim da treba da tražimo zamenu za Strahinju na poziciji štopera ako ode - rekao je Sergej Semak koji se nalazi sa Zenitom na pripremama u Kataru.

Gužva u poslednjoj liniji

Dolaskom Strahinje Erakovića u Crvenoj zvezdi će se pojačati konkurencija na defanzivnim pozicijama. Crveno-beli trenutno na mestima štopera imaju Miloša Veljkovića, Franklina Teboa Učenu, Rodrigaa, Stefana Lekovića i Stefana Gudelja.

Vrlo je moguće da do kraja prelaznog roka Marakanu napuste Stefan Leković i Rodrigao. Mladi defanzivac bi mogao da ode negde na pozajmicu, a iskusni Brazilac ima ponude iz Kine i sa Bliskog istoka.

Strahinja Eraković u leto 2023. prešao je iz Crvene zvezde u Zenit, u transferu vrednom 8.000.000 evra. Ima ugovor sa ekipom iz Sankt Peterburga do juna 2027. godine, a sa Zenitom bio je šampion Rusije, osvajač nacionalnog i superkupa. Odigrao je 85 utakmica u svim takmičenjima.