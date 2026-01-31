Slušaj vest

Sasuolo je poveo u 25. minutu golom Domenika Berardija, a prednost je udvostručio domaći igrač Antonio Karačolo autogolom u prvom minutu nadoknade prvog poluvremena.

Gol za Pizu postigao je Mišel Ebišer u 51. minutu, a konačan rezultat postavio je Ismail Kone u 58. minutu, na asistenciju srpskog igrača Nemanje Matića.

Posle druge uzastopne pobede, ukupno osme u ligi Sasuolo je 11. na tabeli sa 29 bodova.

Piza je pretrpela 14. poraz i poslednja je sa 14 bodova.

(Beta)