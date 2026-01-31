Fudbaleri Sasuola pobedili su na gostujućem terenu Pizu 3:1 u utakmici 23. kola Serije A.
Fudbal
SASUOLO SLAVIO U GOSTIMA: Piza zakucana za dno tabele
Slušaj vest
Sasuolo je poveo u 25. minutu golom Domenika Berardija, a prednost je udvostručio domaći igrač Antonio Karačolo autogolom u prvom minutu nadoknade prvog poluvremena.
Gol za Pizu postigao je Mišel Ebišer u 51. minutu, a konačan rezultat postavio je Ismail Kone u 58. minutu, na asistenciju srpskog igrača Nemanje Matića.
Posle druge uzastopne pobede, ukupno osme u ligi Sasuolo je 11. na tabeli sa 29 bodova.
Piza je pretrpela 14. poraz i poslednja je sa 14 bodova.
(Beta)
Reaguj
Komentariši