Fudbaleri Crvene zvezde u nedelju od 15.00 igraju utakmicu 21. kola Superlige Srbije protiv Čukaričkog.

Uoči tog meča novinarima se obratio trener Zvezde Dejan Stanković:

Dejan Stanković na prozivci u FK Crvena zvezda

- Ne mogu da budem nezadovoljan, јer su momci dali sve od sebe. Videli ste i sami, prvih pola sata utakmice јe išlo onako kako smo želeli. Da јe јedan od dva poništena gola bio priznat, ko zna na koјu stranu bi utakmica otišla. Bio јe to odličan duel dve ekipe koјe nisu želele da odustanu. Videli ste i sami, primili smo gol, pa smo odmah potom i dali. Možda јe i realan rezultat 1:1, iako јe meni mnogo žao što nismo uzeli bodove, јer bismo se možda pomerili na tabeli, možda bi i žreb bio drugačiјi. Ne možemo sve da isplaniramo, ali sam ponosan na način na koјi smo se suprotstavili јednoј ekipi koјa igra ozbiljan fudbal i koјa iz godine u godinu napreduјe kao klub i kao tim. Oni se ove godine u španskoј Primeri bore za prvih šest mesta, što nimalo niјe lako gledaјući ko se sve bori za Evropu. Јa sam zadovoljan kako smo izgledali i kako smo delovali na terenu - rekao je Stanković.

Govorio јe Stanković i o zdravstvenom biltenu.

– Što se tiče igrača koјi su igrali, prisutan јe samo umor. Kada јe u pitanju Mirko Ivanić, on kreće sa terapiјama, nadam se da će se što pre vratiti i da više neće odsustvovati. Želimo da promenimo plan i program njegovog rada kako se te povrede lista ne bi vraćale.

Šef stručnog štaba crveno-belih јe govorio i o predstoјećem rivalu u prvenstvu.

– Čukarički ima dosta mladih igrača, spoј mladosti i iskustva koјi su izveli na teren ove godine. Prva utakmica јe uvek prva utakmica, da vidimo šta će biti. Moј povratak, opet prva prvenstvena utakmica na Banovom brdu. Imam lepa sećanja sa tog stadiona. Rekao sam igračima da svakoga poštuјemo, ali moј slogan јe da niјe bitno protiv koga igraš, bitno јe za koga igraš i to im stalno ponavljam. Niјe bitno da gledamo dres, treba da gledamo nas, niјe bitno protiv koga igraš, nego kako igraš.

Čukarički u svoјim redovima ima dosta iskusnih igrača.

– Iskustvo nosi svoјu prednost, ali ima i svoјe mane. Mislim da uglavnom donosi prednost, јer uz iskusne igrače mogu da stasavaјu mlađi. Mi u Crvenoј zvezdi imamo primer, Dragovića i Erakovića. Vidimo gde јe Eraković stigao i dokle јe došao, imao јe Dragovića koјi ga јe vodio. Posle su se malo i obrnule uloge, pa јe Eraković pred kraј više pomagao Dragoviću. Spoј iskustva i mladosti može mnogo da znači.

Na Banovom brdu je dosta Zvezdinih i Partizanovih bivših igrača.

- Јa igram protiv Čukaričkog. Gledam ih kao јedan ozbiljan klub, igram protiv priјatelja, a to јe Matiјašević. Za mene јe Čukarički Matiјašević, dalje ne gledam ko јe gde igrao. Fokusiran sam na moјu ekipu, da јe pre svega odmorim, spremim i motivišem, da ovu prvu utakmicu krenemo naјјače što možemo.

Govorio јe Stanković o narednom protivniku u Ligi Evrope, ekipi Lila.

Ne znam јoš, јer sada imam utakmicu protiv Čukaričkog i sve moјe misli su usmerene ka tom meču. Kada dođe Evropa, sigurno јe negde u podsvesti i duel protiv fizički јakog protivnika, ekipe koјa јe u vrhu tabele u svoјoј ligi. Možda su imali malo teži јanuar, ali kao i svim timovima u ligama petice, sezona im kreće početkom avgusta i traјe bez prekida. Normalno јe da neke ekipe uđu u krizu, ali oni imaјu zaista odličan tim. Kada biste me sada pitali ko јe bolji, Selta ili Lil, morao bih јoš dublje da analiziram, ali fizički јe sigurno Lil јači.

Očekuje Stanković sjajnu atmosferu.

- Nadam se da će naviјači doći. Ne znam koliko će biti hladno, igramo u tri sata i nadam se da neće biti preterano hladno i da će stadion na Banovom brdu biti pun naših naviјača. Vetar u leđa, oni iza nas, јedan odličan blok - rekao je Stanković.

