Tužnu vest potvrdio je njegov matični klub na društvenim mrežama.

"Sa velikom tugom obaveštavamo da je naš igrač Nemanja Ulićević preminuo u 17. godini života", piše na Instagram nalogu FK Zeta.

Povodom prerane smrti mladog crnogorskog fudbalera, oglasilo se i tamošnje Ministarstvo sporta i mladih.

"Sa dubokim žaljenjem primili smo vest o preranom odlasku mladog fudbalera FK Zeta, Nemanje Ulićevića, koji je preminuo u 18. godini.

Nemanja je bio član kadetske ekipe Zete, mladi sportista pred kojim su tek bili sportski i životni snovi. Njegov odlazak predstavlja nenadoknadiv gubitak za porodicu, prijatelje, saigrače i celu sportsku zajednicu.

Ministarstvo sporta i mladih upućuje iskreno saučešće porodici Ulićević, Fudbalskom klubu Zeta, kao i svima koji su poznavali i voleli Nemanju."