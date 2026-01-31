Slušaj vest

Napoli je poveo u 11. minutu golom Antonija Vergare, koji je asistirao Mihelu Gutijeresu kod pogotka u 49. minutu.

Konačan rezultat postavio je Manor Solomon u 57. minutu.

Posle 14. pobede u ligi Napoli je treći na tabeli sa 46 bodova i ima bod manje i utakmicu više od drugoplasiranog Milana.

Fiorentina je pretrpela drugi uzastopni poraz, ukupno 12. i nalazi se u zoni ispadanja, na 18. mestu sa 17 bodova.

