Fudbaleri Napolija pobedili su na svom terenu Fiorentinu 2:1, u utakmici 23. kola Serije A.
NAPOLI BLJESNUO, PA STREPEO: Azuri na kraju izvukli tri boda protiv Fiorentine
Napoli je poveo u 11. minutu golom Antonija Vergare, koji je asistirao Mihelu Gutijeresu kod pogotka u 49. minutu.
Konačan rezultat postavio je Manor Solomon u 57. minutu.
Posle 14. pobede u ligi Napoli je treći na tabeli sa 46 bodova i ima bod manje i utakmicu više od drugoplasiranog Milana.
Fiorentina je pretrpela drugi uzastopni poraz, ukupno 12. i nalazi se u zoni ispadanja, na 18. mestu sa 17 bodova.
(Beta)
