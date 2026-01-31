Slušaj vest

Fudbaleri Bajerna iz Minhena odigrali su večeras na gostujućem terenu nerešeno 2:2 protiv Hamburga, u utakmici 20. kola Bundeslige.

Domaći su poveli golom Fabija Vijeire u 34. minutu iz jedanaesterca, a Bajern je preokrenuo golovima Harija Kejna u 42. i Luisa Dijasa u 46. minutu.

Bod Hamburgu obezbedio je Luka Vušković u 56. minutu.

Aktuelni šampion je u poslednje dve utakmice bez pobede, prvi je na tabeli sa 51 bodom i ima devet bodova više i utakmicu više od drugoplasirane Borusije iz Dortmunda.

Hamburg je poslednje tri utakmice završio remijem, u poslednjih šest utakmica je bez pobede i zauzima 13. mesto na tabeli sa 19 bodova.

U sledećem kolu Bajern će dočekati Hofenhajm, a Hamburg će igrati na gostujućem terenu protiv Hajdenhajma.