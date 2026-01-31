Slušaj vest

Kaljari je poveo golom Luke Macitelija u 36. minutu, a prednost je udvostručio Semih Kilčsoj u drugom minutu nadoknade prvog poluvremena.

Treći gol postigao je Ibarhim Sulemana u 84. minutu, a konačan rezultat postavio je Rijad Idrisi u prvom minutu nadoknade vremena.

Verona je igrala sa 10 igrača pošto je u 51. minutu Amin Sar dobio drugi žuti karton.

Kaljari je ostvario treću uzastopnu pobedu, ukupno sedmu u ligi i zauzima 12. mesto na tabeli sa 28 bodova.

Verona je nastavila loš niz i posle 13. poraza poslednja je na tabeli sa 14 bodova.

(Beta)