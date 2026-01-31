Fudbaleri Kaljarija pobedili su na svom terenu Veronu 4:0, u utakmici 23. kola Serije A.
Fudbal
POKER KALJARIJA: Veronin loš niz se nastavlja
Slušaj vest
Kaljari je poveo golom Luke Macitelija u 36. minutu, a prednost je udvostručio Semih Kilčsoj u drugom minutu nadoknade prvog poluvremena.
Treći gol postigao je Ibarhim Sulemana u 84. minutu, a konačan rezultat postavio je Rijad Idrisi u prvom minutu nadoknade vremena.
Verona je igrala sa 10 igrača pošto je u 51. minutu Amin Sar dobio drugi žuti karton.
Kaljari je ostvario treću uzastopnu pobedu, ukupno sedmu u ligi i zauzima 12. mesto na tabeli sa 28 bodova.
Verona je nastavila loš niz i posle 13. poraza poslednja je na tabeli sa 14 bodova.
(Beta)
Reaguj
Komentariši