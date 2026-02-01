Izjava Dejana Stankovića posle trijumfa Crvene zvezde protiv Čukaričkog - 3:1.
otvoreno
DUVA VETAR, ŠTA AKO SE ODBIJE SE LOPTA ILI SE DOGODI PENAL"? Dejan Stanković o stvarima koji Crvenoj zvezdi nikako ne smeju da se dešavaju!
Slušaj vest
Fudbaleri Crvene zvezde triumfom su otvorili prolećni deo sezone u Superligi Srbije.
Zvezda je na Banovom brdu bila bolja od Čukaričkog rezultatom 3:1, a posle utakmice utiske je izneo trener Zvezde Dejan Stanković:
Čukarički - Crvena zvezda, 21. kolo Super lige Srbije Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©
Vidi galeriju
- Sve je prošlo okej, sem gola u zadnjih 15 sekundi prvog poluvremena. Zvezda ne sme to sebi da dozvoli. Moraš da budeš iskusan i anmazan da tu loptu sačuvaš do kraja, završi se poluvreme 2:0. Vidite i sami, uslovi, vetar, faul, aut. Sve ostalo je okej. S obzirom da sam ja radio u Turskoj sa ekipom koja je za Evropu, Ovusu nije imao mnogo prilike da trenira sa nama, ali je pokazao da je u formi i da će praviti razliku. Ovo je tek početak - rekao je Stanković za "TV Arena sport".
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši