Fudbaleri Mančester junajteda pobedili su danas na svom terenu Fulam sa 3:2, u utakmici 24. kola Premijer lige.Tim iz Mančestera je poveo u 19. minutu golom Kazemira, a rezultat je u 56. minutu povećao Mateus Kunja.

Fulam je u 65. minutu mogao da smanji rezultat, ali je gol Horhea Kuenke poništen zbog ofsajda.

Londonski klub je u nastavku ipak uspeo da dođe do gola, kada se u 85. minutu u strelce upisao Raul Himenes.

Fulam je zatim stigao i do izjednačenja golom Kevina u prvom minutu nadoknade, ali je pobedu Junajtedu doneo slovenački fudbaler Benjamin Šeško u četvrtom minutu nadoknade.

Posle treće vezane pobede Junajted zauzima četvrto mesto na tabeli Premijer lige sa 41 bodom, dok je Fulam osmi sa 34 boda.

Naredni meč Junajted igra na svom terenu protiv Totenhema, a Fulam dočekuje Everton.

Brentford je na gostovanju savladao Aston Vilu sa 1:0.

Gosti iz Londona su od 42. minuta igrali sa igračem manje, pošto je crveni karton pokazan Kevinu Šadeu.

Brentford je uprkos tome u prvom minutu nadoknade prvog poluvremena poveo golom Danga Uatare.

Aston Vila je najbliža izjednačenju bila u 49. minutu, kada je pogodak Temi Ejbrahama poništen.

Tim iz Birmingema zauzima treće mesto na tabeli Premijer lige sa 46 bodova, dok je Brentford sedmi sa 36 bodova.

U sledećem kolu Aston Vila gostuje Bornmutu, a Brentford gostuje Njukaslu.

U preostalom meču Notingem Forest i Kristal Palas odigrali su nerešeno 1:1, a za ekipu iz Notingema ceo meč je odigrao srpski fudbaler Nikola Milenković.