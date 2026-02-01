Slušaj vest

Fudbaleri Novog Pazara i Spartaka odigrali su danas nerešeno 2:2, u meču 21. kola Superlige Srbije.

Gosti iz Subotice poveli su u sedmom minutu preko Linkolna, da bi izjednačenje Novom Pazaru doneo Driton Camaj u 22. minutu sa penala.

Novu prednost Spartaku doneo je Nikola Kuveljić u 32. minutu, dok je Camaj svojim drugim golom sa penala u 38. minutu postavio konačnih 2:2.

Novi Pazar na petom mestu Super lige Srbije ima 33 boda, a Spartak na pretposlednjem, 15. mestu, ima 16 bodova.

U narednom kolu Novi Pazar gostuje Crvenoj zvezdi, dok Spartak dočekuje Železničar iz Pančeva.

