Remi u Novom Pazaru.
21.kolo
SUPERLIGA SRBIJE! Novi Pazar i Spartak podelili bodove!
Slušaj vest
Fudbaleri Novog Pazara i Spartaka odigrali su danas nerešeno 2:2, u meču 21. kola Superlige Srbije.
Gosti iz Subotice poveli su u sedmom minutu preko Linkolna, da bi izjednačenje Novom Pazaru doneo Driton Camaj u 22. minutu sa penala.
FK Novi Pazar 2025/26 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Screenshot
Vidi galeriju
Novu prednost Spartaku doneo je Nikola Kuveljić u 32. minutu, dok je Camaj svojim drugim golom sa penala u 38. minutu postavio konačnih 2:2.
Novi Pazar na petom mestu Super lige Srbije ima 33 boda, a Spartak na pretposlednjem, 15. mestu, ima 16 bodova.
U narednom kolu Novi Pazar gostuje Crvenoj zvezdi, dok Spartak dočekuje Železničar iz Pančeva.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši