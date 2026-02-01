Slušaj vest

Fudbaleri Betisa pobedili su večeras u Sevilji ekipu Valensije sa 2:1, u meču 22. kola španske Primere.Valensija je do vođstva mogla u 13. minutu, ali je neprecizan sa penala bio Hose Luis Garsija Vaja.

1/32 Vidi galeriju Primera 2025-2026 Foto: ANDER GILLENEA / AFP / Profimedia, Naoki Morita / AFLO / Profimedia

Gosti su ipak do prednosti stigli sedam minuta kasnije, kada se u strelce upisao Luis Rioha.

Tri minuta kasnije izjednačenje Betisu doneo je Ezekijel Avila sa penala, dok je pobednički gol postigao Pablo Fornals u 88. minutu.

Betis na petoj poziciji Primere ima 35 bodova, a Valensija je 15. sa 23 boda.

Sledeći meč Betis igra u Madridu protiv Atletika, dok Valensija dočekuje drugog gradskog rivala iz Madrida - Real.