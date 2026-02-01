Slušaj vest

Fudbaleri Betisa pobedili su večeras u Sevilji ekipu Valensije sa 2:1, u meču 22. kola španske Primere.Valensija je do vođstva mogla u 13. minutu, ali je neprecizan sa penala bio Hose Luis Garsija Vaja.

Primera 2025-2026 Foto: ANDER GILLENEA / AFP / Profimedia, Naoki Morita / AFLO / Profimedia

Gosti su ipak do prednosti stigli sedam minuta kasnije, kada se u strelce upisao Luis Rioha.

Tri minuta kasnije izjednačenje Betisu doneo je Ezekijel Avila sa penala, dok je pobednički gol postigao Pablo Fornals u 88. minutu.

Betis na petoj poziciji Primere ima 35 bodova, a Valensija je 15. sa 23 boda.

Sledeći meč Betis igra u Madridu protiv Atletika, dok Valensija dočekuje drugog gradskog rivala iz Madrida - Real.

Ne propustiteFudbalPODELA PLENA NA "BENITO VILJAMARINU" Remi Betisa i Valensije u poslednjem kolu Primere
profimedia-0970688396.jpg
FudbalSJAJAN POVRATAK POSLE POPLAVA: Valensija razbila Betis u prvom meču posle prirodne katastrofe
profimedia-0937903185.jpg
FudbalLEGENDA BETISA NA SENZACIONALAN NAČIN PROSLAVLJA TROFEJE! Skinuo se NAG u petoj deceniji! (FOTO)
profimediahoakin.jpg
FudbalDRAMA U SEVILJI! BETIS POSLE PENALA OSVOJIO KUP KRALJA: Sve prštalo u finalu sa Valensijom!
profimedia0685549383.jpg

David Mandić, povreda Izvor: Arena Sport