Mateus Saldanja, nekadašnji golgeter Partizana, dodatno je podgrejao maštu Grobara nedavnim rečima da želi nazad u Humsku.

Ipak, Brazilac neće krenuti put Humske u kojoj je redovno tresao mreže u sezoni 2023/2024, već će ostati u Emiratima!

Pominjala su se interesovanja iz Turske, Kine (Šangaj Port) I Brazila (Internacional), međutim, Brazilac neže nigde iz Emirata.

Naime, Saldanja je dogovorio odlazak iz Al Vasla i u nastavku sezone igraće za Šardžu kao pozajmljen igrač.

Vicešampion iz prethodne sezone imaće opciju otkupa za 5.000.000 dolara (4.200.000 evra), prenosi "ESPN Brazil".

Saldanja je u Partizan stigao u leto 2023. godine, a u crno-belom dresu je postigao 18 golova na 28 zvaničnih utakmica.

Potom je usledio odlazak u redove Ferencvaroša gde je upisao 10 golova, da bi nako toga usledila selidba u Emirate 2025. godine.

