KONAČNO JE GOTOVA SAGA! MATEUS SALDANJA DOGOVORIO DETALJE TRANSFERA! Miljenik Grobara, koji mu se toliko nadaju, stiže kao veliko pojačanje!
Mateus Saldanja, nekadašnji golgeter Partizana, dodatno je podgrejao maštu Grobara nedavnim rečima da želi nazad u Humsku.
Ipak, Brazilac neće krenuti put Humske u kojoj je redovno tresao mreže u sezoni 2023/2024, već će ostati u Emiratima!
Pominjala su se interesovanja iz Turske, Kine (Šangaj Port) I Brazila (Internacional), međutim, Brazilac neže nigde iz Emirata.
Naime, Saldanja je dogovorio odlazak iz Al Vasla i u nastavku sezone igraće za Šardžu kao pozajmljen igrač.
Vicešampion iz prethodne sezone imaće opciju otkupa za 5.000.000 dolara (4.200.000 evra), prenosi "ESPN Brazil".
Saldanja je u Partizan stigao u leto 2023. godine, a u crno-belom dresu je postigao 18 golova na 28 zvaničnih utakmica.
Potom je usledio odlazak u redove Ferencvaroša gde je upisao 10 golova, da bi nako toga usledila selidba u Emirate 2025. godine.
BONUS VIDEO: