Slušaj vest

Težak udarac za Džeka Griliša i Everton stigao je još 18. januara, na utakmici protiv Aston Vile, pošto je reprezentativac Engleske zadobio ozbiljnu povredu.

Već tada je bilo jasno da problem nije bezazlen, a prve procene govorile su o pauzi koja bi mogla da potraje sve do aprila.

Džek Griliš Foto: Federico Proietti / AFP / Profimedia, EPA/Neil Hall, EPA/ROLEX DELA PENA

Međutim, nove informacije ne ulivaju optimizam. Sve su veće šanse da će krilni napadač morati na operativni zahvat zbog frakture stopala, što bi praktično značilo da je sezona za njega završena pre vremena.

Takav scenario imao bi i dalekosežne posledice po njegov reprezentativni status, jer bi Griliš gotovo sigurno ostao bez prilike da se nađe na spisku selektora Engleske Tomasa Tuhela za predstojeće Svetsko prvenstvo.

Da je operacija realna opcija, potvrdio je i trener Evertona Dejvid Mojes, koji je nakon remija sa Brajtonom (1:1) istakao da se situacija pažljivo prati i da konačna odluka tek predstoji.

Posebno je bolno to što je Griliš dolaskom na pozajmicu iz Mančester sitija ponovo pronašao pravu formu. Nametnuo se kao jedan od lidera ekipe i bio među najzaslužnijima za to što se Everton uključio u borbu za plasman u evropska takmičenja.

Ne propustiteFudbalKONAČNO JE GOTOVA SAGA! MATEUS SALDANJA DOGOVORIO DETALJE TRANSFERA! Miljenik Grobara, koji mu se toliko nadaju, stiže kao veliko pojačanje!
partizanzeleznicar-140.jpg
FudbalPOZNAT TERMIN 178. VEČITOG DERBIJA: Evo kada Crvena zvezda dočekuje Partizan
partizan-zvezda-derbi-439982.JPG
Ostali sportoviPREŽIVEO NACISTIČKI LOGOR, RIZIKOVAO ŽIVOT ODBIVŠI NAREDBU DA UBIJE DETE! Olimpijac pobegao iz siromaštva, nije ni slutio da ga užas tek čeka!
Ben Bril
KošarkaTOTALNO JE POLUDEO! Janakopulos napravio haos, Ataman dobija otkaz u Panatinaikosu? Potres u Atini!
Ergin Ataman

BONUS VIDEO:

Fudbaleri Zvezde slave sa navijačima pobedu nad Lilom 1 Izvor: Kurir