Težak udarac za Džeka Griliša i Everton stigao je još 18. januara, na utakmici protiv Aston Vile, pošto je reprezentativac Engleske zadobio ozbiljnu povredu.

Već tada je bilo jasno da problem nije bezazlen, a prve procene govorile su o pauzi koja bi mogla da potraje sve do aprila.

Džek Griliš

Međutim, nove informacije ne ulivaju optimizam. Sve su veće šanse da će krilni napadač morati na operativni zahvat zbog frakture stopala, što bi praktično značilo da je sezona za njega završena pre vremena.

Takav scenario imao bi i dalekosežne posledice po njegov reprezentativni status, jer bi Griliš gotovo sigurno ostao bez prilike da se nađe na spisku selektora Engleske Tomasa Tuhela za predstojeće Svetsko prvenstvo.

Da je operacija realna opcija, potvrdio je i trener Evertona Dejvid Mojes, koji je nakon remija sa Brajtonom (1:1) istakao da se situacija pažljivo prati i da konačna odluka tek predstoji.

Posebno je bolno to što je Griliš dolaskom na pozajmicu iz Mančester sitija ponovo pronašao pravu formu. Nametnuo se kao jedan od lidera ekipe i bio među najzaslužnijima za to što se Everton uključio u borbu za plasman u evropska takmičenja.

