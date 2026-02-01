Slušaj vest

Fudbaleri Intera pobedili su na gostovanju Kremoneze sa 2:0, u utakmici 23. kola italijanske Serije A.

Milanski tim je pobedu potvrdio u prvom poluvremenu golovima Lautara Martinesa u 16. i Pjotra Zjelinskog u 31. minutu.

Inter je upisao četvrti uzastopni trijumf u Seriji A i vodi sa 55 bodova. Osam bodova manje, uz utakmicu manje ima drugoplasirani Milan, dok je Kremoneze zabeležio deveti meč bez pobede i zauzima 16. mesto sa 23 boda.

U narednom kolu Inter gostuje Sasuolu, a Kremoneze u Bergamu igra protiv Atalante.