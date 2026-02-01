Slušaj vest

Juventus je pobedio Parmu 4:1 u meču 23. kola Serije A.

Bilo je ovo jedno od boljih izdanja ekipe Lučana Spaletija koja je prvu priliku imala već u 1. minutu.

Tada je Konsisao "zagrejao dlanove" golmana Parme Korvija, potom je u 5. pogodio stativu, a već u 13. se mreža domaćih prvi put tresla.  Strelac je bio Glejson Bremer, udarcem glavom, nakon kornera.

Nakon što su se igrači Parme koliko toliko konsolidovali i zapretili u dva navrata u roku od tri minuta, ponovo ih je Juve poslao na centar - da izvedu početni udarac.

Akciju Mekkenija i Kalulua, ovaj prvi je rešio na najbolji način. U 51. minutu ponovo je igrač gostiju zatresao mrežu - ali svoju ovog puta.

Kambijazo je, u želji da blokira pokušaj igrača Parme, atraktivno, petom, savladao svog golmana Di Gregorija. Ali brzo je stigao novi hladan tuš po igrače i navijače domaćih - Juve je četiri minuta kasnije ponovo imao +2. Ponovo je strelac bio Bremer.

Tada je već sve bilo mnogo lakše po goste iz Torina. Čekao se samo završni udarac. On je ubrzo stigao u režiji Džonatana Dejvida u 64. minutu, kada su sve dileme oko pobednika definitivno otklonjene.

