Kristijano Ronaldo u centru je novog skandala u Saudijskoj Arabiji.

Portugalac je odbio da igra za Al Nasr protiv Al Rijada za koji brani Milan Borjan, a kako prenosi list "A Bola", tu odluku je doneo sam i to iz razloga koji su podigli tenzije u klubu na maksimalan nivo.

Ronaldo je rešio da bojkotuje meč koji je na programu u ponedeljak zato što je duboko nesrećan načinom na koji Državni investicioni fond (PIF) upravlja Al Nasrom.

Prema njegovom mišljenju, favorizuju se rivali Al Nasra, pre svih Al Hilal, dok klub slavnog Portugalca dobija tek mrvice. Kap koja je prelila čašu su navodno informacije da će Karim Benzema pojačati upravo Al Hilal, što je preneo francuski "Ekip".

Al Nasr je u zimskom prelaznom roku doveo samo jednog igrača - Hajdera Abdulkarema, 21-godišnjeg vezistu iz Iraka, koji definitivno nije profil pojačanja kakav je Portugalac očekivao, te je Kristijano prosto eksplodirao i rešio da bojkotuje susret protiv Borjanovog Al Rijada, a do toga su doveli favorizovanje Al Hilala, dolazak Benzeme u taj klub, i loša transfer politika Al Nasra.

Kako će se ovaj problem rešiti ostaje da se vidi.

