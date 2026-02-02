Slušaj vest

U jeku pregovora sa Lucarelom Hertruidom koji je želeo da prekine svoju pozajmicu u Sanderlendu iz Lajpciga i dođe na "Enfild" kao prinudno rešenje za poziciju desnog beka, Liverpul je zatvorio transfer štopera - ali na leto!

Hertruida ipak neće pojačati Liverpul jer Sanderlend ne može da pronađe zamenu, pa će biti zanimljivo za videti hoće li "crveni" do kraja današnjeg dana pokriti desnog beka imajući u vidu povrede Konora Bredlija i Džeremija Frimponga.

Ono na čemu je Liverpul takođe radio i to "iza kulisa" jeste štoper za leto i Arne Slot dobiće neočekivano pojačanje pošto je Žeremi Žake je dogovorio transfer u Liverpul!

Ukoliko do sada niste čuli za ovog mladog francuskog štopera, reč je o jednom od najtalentovanijih momaka na svojoj poziciji u Evropi. Natupa za Ren u čijim je redovima i ponikao, a ako znamo kakvu školu ima klub iz Bretanje, onda sluti na izvanredan posao Liverpula.

Momak je rođen 2005. godine, standardan je u timu Habiba Bejea i odigrao je 19 mečeva ove sezone bez gola ili asistencije. Reč je o štoperu koji je dosta pokretljiv, ume da iznese loptu i pokrene napad, voli da učestvuje u izgradnji akcija, ima impresivne fizikalije...

Liverpul će za njega izdvojiti 60.000.000 evra, uz još 10.000.000 na ime bonusa.

Njega je želeo i Čelsi, međutim, nisu uspeli da izjednače ponudu Liverpula, a i da jesu, piše se da bi Francuz odabrao "Enfild". Ponavljamo, on će ostati u Renu do kraja sezone, a potom će zadužiti opremu "redsa".

