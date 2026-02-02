ARTETIN PROBLEM U BORBI ZA TITULU! Arsenal ostao bez važnog igrača!
Vezista Arsenala Mikel Merino slomio je kost u nozi i neće ga biti na terenu više meseci.
Značajnu ulogu ima Španac kod Mikela Artete. Igrao je i "lažnu devetku" i u veznom redu. Pravi univerzalac. Osim što je postizao veoma važne golove - čak šest u ovoj sezoni na 33 meča - činio je tim čvršćim i boljim.
Osvojio je najviše važdušnih duela (25) od svih igrača u Ligi šampiona ove sezone, a da pritom nije štoper.
Merino će morati na operaciju i nadaju se da će se vratiti treninzima pre kraja sezone. Ono što je bojazan jeste da neće biti deo tima Luisa de la Fuentea na Svetskom prvenstvu u Severnoj Americi.
Ali bojazan je i za Arsenal u trci za titulu i Mikel Arteta našao se u neočekivanom problemu.
Arsenal je praktično 24 sata pre zatvaranja zimskog tržišta saznao za prirodu povrede svog fudbalera i sada istražuju tržište kako bi mu pronašli zamenu. To će biti izuzetno teško jer i tim od kog bi tražili igrača mora potencijalno da reaguje i dovede igrača.
Kurir sport / Sportske.net
