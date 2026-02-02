On je FSS vodio tokom raspada SFR Jugoslavije i to punu deceniju, te je ostao upamćen kao neko ko je definisao osnovne pravne temelje Saveza.

Posle odlaska iz FSS, na prelazu 2000. i 2001. godine, bilo je navoda da bi mogao da postane predsednik ili generalni sekretar FS Jugoslavije, ali pošto do toga nije došlo on se povukao iz sveta fudbala i do poslednjeg dana uživao je sa najbližima i prijateljima u Nišu.