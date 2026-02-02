UMRO BIVŠI PREDSEDNIK FUDBALSKOG SAVEZA SRBIJE! Tužne vesti pogodile srpski fudbal!
Tužne vesti pogodile su srpski fudbal.
Dugogodišnji prvi čovek Fudbalskog saveza Srbije, Nišlija Nemanja Stanković, preminuo je u nedelju, prvog februara u 86. godini.
Nemanja Stanković umro je u svom rodnom Nišu, a tokom života ostavio je dubok trag u srpskom fudbalu.
On je FSS vodio tokom raspada SFR Jugoslavije i to punu deceniju, te je ostao upamćen kao neko ko je definisao osnovne pravne temelje Saveza.
Posle odlaska iz FSS, na prelazu 2000. i 2001. godine, bilo je navoda da bi mogao da postane predsednik ili generalni sekretar FS Jugoslavije, ali pošto do toga nije došlo on se povukao iz sveta fudbala i do poslednjeg dana uživao je sa najbližima i prijateljima u Nišu.
Datum i mesto sahrane Nemanje Stankovića biće naknadno saopšteni.
BONUS VIDEO: