Dajo Upamekano još uvek nije odgovorio na ponudu Bajern Minhena.

Pouzdani Florijan Pletenberg otkrio je danas da je uprava Bajern Minhena poslala zahtev Upamekanovim agentima da do kraja ove sedmice donesu odluku o obnovi ugovora.

Navodno, ukoliko Upamekano ne odgovori na ponudu, Bajern će je povući sa stola, iako se svi u klubu nadaju da će Francuz ostati.

Pojedini izvori pišu da u Bajernu strahuju da se iza Upamekanovog oklevanja krije poziv Real Madrida. Nije prvi put da se Upamekano povezuje sa Real Madridom, a čak je i Kilijan Embape javno hvalio svog reprezentativnog saigrača, te rekao da je idealno pojačanje za njegov tim.

Upamekano ima ugovor sa Bajernom do leta 2026. godine, što znači da bi u Real mogao da dođe bez obeštećenja.

On na stolu ima unosnu ponudu Bajerna, da ostane jedan od najplaćenijih igrača, ali za sada još uvek ništa nije odgovorio.

Kurir sport / Sportske.net

