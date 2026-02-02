Slušaj vest

Siti je imao 0:2 u Londonu i marširali su ka sigurnoj pobedi budući da Totenhem ni u čemu nije mogao da parira, a onda se dogodio prvi gol Dominika Solankea koji je izazvao mnogo kontroverzi.

Napadač Totenhema je udario u list Marka Geija pre nego što je poslao loptu u mrežu Điđa Donarume i tako pokrenuo svoju ekipu. Kasnije je dao još jedan gol za konačnih 2:2. Zbog suđenja na ovom meču glas je digao španski fudbaler iz redova Sitija, Rodri.

"Frustrirani smo jer je kod prvog gola bio čist faul, udario ga je u nogu. Moramo da obratimo pažnju na male stvari, u suprotnom će biti teško za sve jer se u ovoj ligi sve zasniva na detaljima", počeo je Španac.

Upitan je i da li je glavni arbitar Rob Džons oštetio Mančester siti koji sada zaostaje sedam bodova za Arsenalom.

"Nije nas oštetio, ali očekivali smo da pobedimo ovde. Na nama je da se borimo dalje do kraja jer je to naš identitet, ali moramo da budemo iskreni u ovim situacijama. Nije to samo jedna greška, jer svako može da pogreši, ali dve, tri, četiri zaredom, nije moguće. Ne kažem da je nivo suđenja loš, dobar je, ali moramo da obratimo pažnju jer mi radimo vredno i te male stvari mogu da naprave razliku. Ne uvek, ali danas jesu", rekao je Rodri.

