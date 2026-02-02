Slušaj vest

Fudbaler Reala i reprezentativac Džud Belingem odsustvovaće oko mesec dana van terena zbog povrede mišića leve noge, prenose španski mediji.

Belingem se povredio u nedelju na utakmici 22. kola španske La Lige protiv Rajo Valjekana (2:1). Engleski fudbaler je zbog povrede zamenjen u 10. minutu.

Španski mediji navode da će Belingem minimum pet utakmica kraljevskog kluba, kao i duele u plej-ofu za plasman u osminu finala Lige šampiona protiv Benfike.

Belingem je ove sezone odigrao 28 mečeva u svim takmičenjima, postigao je šest golova i upisao četiri asistencije.