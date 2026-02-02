Španski mediji navode da će Belingem minimum pet utakmica kraljevskog kluba.
šok
OZBILJAN UDARAC ZA REAL! Belingem zbog povrede mora na dužu pauzu - propušta okršaje sa Benfikom!
Slušaj vest
Fudbaler Reala i reprezentativac Džud Belingem odsustvovaće oko mesec dana van terena zbog povrede mišića leve noge, prenose španski mediji.
Belingem se povredio u nedelju na utakmici 22. kola španske La Lige protiv Rajo Valjekana (2:1). Engleski fudbaler je zbog povrede zamenjen u 10. minutu.
Španski mediji navode da će Belingem minimum pet utakmica kraljevskog kluba, kao i duele u plej-ofu za plasman u osminu finala Lige šampiona protiv Benfike.
Belingem je ove sezone odigrao 28 mečeva u svim takmičenjima, postigao je šest golova i upisao četiri asistencije.
Reaguj
Komentariši