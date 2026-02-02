Ko radi sa mlađim kategorijama Grafičara? Gost prve epizode emisije koju je pokrenuo RFK Grafičar , a koja se zove "Učitelji sa Senjaka", bio je Nikola Jovanović, trener koji već punu deceniju radi sa decom u klubu sa Senjaka.

Šta se sve dešavalo za tih deset godina, na koji način se radi u školi fudbala, koji su sve fudbaleri prošli kroz mlađe kategorije, kako i kada možete upisati decu u Grafičar... Na ova i mnoga druga zanimljiva pitanja odgovor će vam dati prva epizoda serijala "Učitelji sa Senjaka" koju možete pogledati u sledećem video snimku: