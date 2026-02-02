Slušaj vest

Dan posle poraza od Crvene zvezde u derbiju 21. kola Super lige Srbije Čukarički je dobio pojačanje, i to u stručnom štabu.

Novi pomoćni trener Brđana je Milan Lola Smiljanić, nekadašnji prvotimac Partizana, koji je trenerku karijeru počeo u omladinskom timu crno-belih, a nastavio u OFK Beogradu, gde je takođe bio deo stručnog štaba.

„Već mesec dana sam bio u kontaktu sa Čukaričkim, prevashodno sa direktorom Matijaševićem. Svidela mi se cela priča, stabilan je klub, oslanja se i radi sa mladim igračima. I za mene je ovo sjajna prilika da učim i da gledam kako sve to funkcioniše. Pričao sam i sa šefom struke Milanom Lešnjakom, stvarno su nam se poklopila gledanja na funkcionisanje ekipe, zadovoljstvo mi je da radim u ovom klubu, u sistemu koji odlično funkcioniše godinama unazad“, kazao je Smiljanić, koji je potom dodao:

„Sada sam na profi licenci, voljan sam i željan da učim, a Čukarički je pravi klub za to. Nadam se da ću moći da doprinesem svojim iskustvom koje imam iz igračkih dana, da to sada prenesem na igrače kao trener. Sviđaju mi se zahtevi u novom timu, na početku smo se već nekako našli“.

Istakao je Smiljanić mlade, ali i one starije igrače u Čukaričkom.

„Mladi igrači su ovde prioritet, ali imaju podršku i starijih, iskusnijih. Sa nekima od njih sam igrao u istom timu, sa nekim drugima se borio na terenu. Svakako će mi i zbog te činjenice biti lakše u Čukaričkom. Srećan sam ui zadovoljan što ću u Čukaričkom raditi na vrhunskom nivou“.