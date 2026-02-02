Slušaj vest

Srpski defanzivac Stefan Leković (22) preći će iz Crvene zvezde u portugalskog prvoligaša Estrelja Amadoru kao pozajmljeni igrač do kraja ove sezone.

Prema pisanju portugalskog lista "A Bola", transfer je dogovoren kao klasična pozajmica sa pravom otkupa na kraju sezone. Estrelja ima i ugovor već spreman za potpis sa Lekovićem za još dve sezone nakon isteka pozajmice, ukoliko odluči da ga otkupi, odnosno ugovor bi važilo do 2028. godine.

Crvena zvezda je za pozajmicu navodno inkasirala 250.000 evra, dok bi dodatnih milion evra mogao da zaradi ako Estrelja odluči da aktivira otkupnu klauzulu na leto.

Leković je prošao kroz nekoliko inostranih pozajmica ranije u karijeri – u Viljarealu B timu i Monci u Italiji, ali nijedan od tih klubova nije aktivirao pravo otkupa. U Španiji i Italiji nije uspeo da se potpuno izbori za stalnu ulogu, pa će Portugal biti nova prilika da se dokaže.

U Zvezdi Leković poslednjih meseci nije bio u prvom planu među štoperima. Konkurenciju su činili Miloš Veljković, Rodrigao, Tebo Učena i drugi. Pozajmica u Estrelji mu omogućava značajniju minutažu u jednoj od elitnih evropskih liga.

Estrelja Amadora je klub koji se takmiči u Primeira Ligi, najvišem rangu portugalskog fudbala, i trenutno se bori za stabilnu sredinu na tabeli. Klub je poznat po davanju šanse mladim igračima i razvoju perspektivnih talenata, pa Lekovićev dolazak u kontekstu njihove strategije ima smisla.

U timu Estrelja igraju i drugi stranci s evropskog tržišta, a klub je u prethodnoj sezoni zadržao status u ligi i želi da ostane među najboljim portugalskim ekipama.

Ovaj transfer se gleda kao još jedna prilika za Lekovića da osigura kontinuitet nastupa u kvalitetnoj ligi i eventualno poveća svoju tržišnu vrednost, što bi otvorilo put trajnom transferu ili čak većim klubovima u budućnosti.

