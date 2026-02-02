Kolins Sičendže potpisao za Čarlton.
NOVI VELIKI TRANSFER VOJVODINE! Iz Novog Sada pravo na Ostrvo!
Kolins Sičendže napustio je Vojvodinu i potpisao ugovor sa Čarlton Atletikom.
Novosadski klub je dobio novo višemilionsko obeštećenje posle prodaje Stefana Bukinca. Za štopera iz Kenije Vojvodina je inkasirala 2,1 milion evra uz 20 odsto procenata od naredne prodaje igrača.
Crvena zvezda - Vojvodina Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT
Sičendže je prethodne dve sezone bio u crveno-belom dresu i za to vreme ostavio sjajan utisak. Bio je prvi štoper tima i Vojvodini će biti teško da nadomesti njegov odlazak. Sičendže je odigrao 52 utakmice za Vojvodinu i postigao jedan pogodak.
Čarlton je ozvaničio transfer i napisao:
- Oduševljeni smo što možemo da najavimo potpis kenijskog internacionalca Kolinsa Sičendžea, koji stiže iz Vojvodine. Dobrodošao u jugoistočni London.
