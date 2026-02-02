Novosadski klub je dobio novo višemilionsko obeštećenje posle prodaje Stefana Bukinca. Za štopera iz Kenije Vojvodina je inkasirala 2,1 milion evra uz 20 odsto procenata od naredne prodaje igrača.

Sičendže je prethodne dve sezone bio u crveno-belom dresu i za to vreme ostavio sjajan utisak. Bio je prvi štoper tima i Vojvodini će biti teško da nadomesti njegov odlazak. Sičendže je odigrao 52 utakmice za Vojvodinu i postigao jedan pogodak.