Slušaj vest

Paolo Zaneti više nije šef stručnog štaba Verone, potvrdio je italijanski klub putem zvaničnog saopštenja.

Rukovodstvo ekipe odlučilo je da prekine saradnju sa 43-godišnjim trenerom nakon loših rezultata u dosadašnjem delu sezone, a Verona se trenutno nalazi u veoma teškoj situaciji u Seriji A.

Verona je u ovom trenutku prikovana za dno tabele italijanskog prvenstva, sa svega 14 osvojenih bodova, što je i dovelo do odluke o promeni na klupi.

Zaneti je preuzeo ekipu u junu 2024. godine, a pre angažmana u Veroni radio je kao trener Empolija, Venecije i Askolija.

Ne propustiteFudbalODLAZI IZ CRVENE ZVEZDE: Sledeća stanica Portugalija - ovo su detalji!
Nemanja Radonjić i Stefan Leković slave pobedu u 177. večitom derbiju
Ostali sportoviSLAVNI HRVATSKI TRENER O DOČEKU SA TOMPSONOM: Ovo nije smelo da se dogodi
Doček, Marko Perković Tompson
Ostali sportoviTOMPSON OTPEVAO ZABRANJENU RATNOHUŠKAČKU PESMU: Hrvatski rukometaši u ekstazi! Skandalozne scene i ustaška koreografija na dočeku u Zagrebu
collage.jpg
EvroligaOSTOJA MIJAILOVIĆ DOLAZI NA UTAKMICU PARTIZANA! Evo kada će to biti i koji meč Evrolige je u pitanju!
Ostoja Mijailović

BONUS VIDEO:

Fudbaleri Zvezde slave sa navijačima pobedu nad Lilom 1 Izvor: Kurir