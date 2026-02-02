Slušaj vest

Paolo Zaneti više nije šef stručnog štaba Verone, potvrdio je italijanski klub putem zvaničnog saopštenja.

Rukovodstvo ekipe odlučilo je da prekine saradnju sa 43-godišnjim trenerom nakon loših rezultata u dosadašnjem delu sezone, a Verona se trenutno nalazi u veoma teškoj situaciji u Seriji A.

Verona je u ovom trenutku prikovana za dno tabele italijanskog prvenstva, sa svega 14 osvojenih bodova, što je i dovelo do odluke o promeni na klupi.

Zaneti je preuzeo ekipu u junu 2024. godine, a pre angažmana u Veroni radio je kao trener Empolija, Venecije i Askolija.

BONUS VIDEO: