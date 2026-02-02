Smena na klupi.
zbogom
KRAJ PRIČE! Verona se rastala sa trenerom usred sezone!
Paolo Zaneti više nije šef stručnog štaba Verone, potvrdio je italijanski klub putem zvaničnog saopštenja.
Rukovodstvo ekipe odlučilo je da prekine saradnju sa 43-godišnjim trenerom nakon loših rezultata u dosadašnjem delu sezone, a Verona se trenutno nalazi u veoma teškoj situaciji u Seriji A.
Verona je u ovom trenutku prikovana za dno tabele italijanskog prvenstva, sa svega 14 osvojenih bodova, što je i dovelo do odluke o promeni na klupi.
Zaneti je preuzeo ekipu u junu 2024. godine, a pre angažmana u Veroni radio je kao trener Empolija, Venecije i Askolija.
