Zaseda pristalica splitskog Hajduka za navijače Crvene zvezde odjeknula je širom navijačke scene i postala glavna tema.

Reakcije nisu izostale ni kod najvećih neprijatelja navijača iz Splita - onih iz Zagreba.

Navijači Dinama su tokom utakmice 20. kola prvenstva Hrvatske protiv Vukovara podigli transparent podrške pripadnicima Torcide koji se nalaze u zatvoru. "Bed blu bojsi" su tom prilikom pevali i stihove pesme "Hrvatska mati me rodila".

U Tuzli su u subotu uveče 24. januara navijači splitskog Hajduka napali pristalice Crvene zvezde, a sačekuša je napravljena nedaleko od tuzlanskog aerodroma.

Reč je o grupi navijača Crvene zvezde koja se vraćala iz Švedske nakon utakmice protiv Malmea u okviru Lige Evrope.

Navijači Hajduka, njih 14, prošlog utorka "popili" su mesec dana istražnog zatvora dok se istraga ne završi.