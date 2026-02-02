Slušaj vest

Sportska javnost u Srbiji i Rusiji zatečena je informacijom koja je stigla iz Samare – srpskoj fudbalskoj reprezentativki Mariji Vuković (35) dijagnostikovan je karcinom.

Vest je potvrđena putem pres službe njenog bivšeg kluba, ženskog fudbalskog kolektiva Krila Sovjetov, koji je tim povodom uputio emotivno saopštenje i pozvao navijače i ljubitelje fudbala da pruže podršku nekadašnjoj igračici.

Kako navode iz kluba, Marija je trenutno na lečenju i nalazi se pod medicinskim tretmanima, a u Krilima Sovjetov ističu da veruju da će reprezentativka Srbije i ovu životnu bitku dobiti snagom i borbenošću koju je pokazivala na terenu.

Klub iz Samare pozvao je navijače da svoje poruke podrške ostave u komentarima na zvaničnim stranicama, uz poruku da će svaka poruka biti prosleđena Mariji, kako bi joj pružila dodatnu snagu u periodu koji je pred njom.

U saopštenju se navodi i da je Vukovićeva tokom prošle sezone ostavila snažan utisak u klubu, gde je bila i učenica trenera Dmitrija Voeckog, zbog čega su se iz Samare posebno emotivno obratili javnosti.

- Bivša igračica ŽFK Krila Sovjetov, napadačica Marija Vuković, suočila se sa ozbiljnom bolešću – otkriven joj je karcinom.

Trenutno Marija prolazi kroz lečenje. U ime kluba, iskreno joj želimo snagu, izdržljivost i što brži oporavak. Podržavamo Mariju u ovom teškom periodu i verujemo da će se izboriti sa ovim izazovom.

Navijači i svi koji žele mogu ostaviti tople reči podrške i želje za zdravlje u komentarima ispod ovog posta – mi ćemo ih obavezno proslediti Mariji.

