Francuski napadač Karim Benzema novi je fudbaler Al Hilala, potvrdio je klub iz Rijada.

Sa novim klubom, gde nastupa naš Sergej Milinković-Savić, dogovorio je saradnju na godinu i po dana, a dolazi bez obeštećenja.

Benzema je prethodno u dresu Al Itihada ostvario učinak od 57 golova na 87 utakmica, te osvojio jednu titulu šampiona Saudijske Arabije i jedan Kup kralja.

Nema sumnje da će Benzema i SMS biti ubitačan tandem u Rijadu, a Srbin je sigurno pozitivno šokiran kada je video da će delovati na terenu sa legendom svetskog fudbala.

