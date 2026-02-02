Al Hilal završio veliki transfer!
bomba
ZVANIČNO! PUČE TRANSFER BOMBA! Sergej Milinković-Savić ne može da veruje šta se desilo...
Slušaj vest
Francuski napadač Karim Benzema novi je fudbaler Al Hilala, potvrdio je klub iz Rijada.
Sa novim klubom, gde nastupa naš Sergej Milinković-Savić, dogovorio je saradnju na godinu i po dana, a dolazi bez obeštećenja.
DEVOJKA KOJA JE RAZORILA FRANCUSKU PONOVO ŠOKIRA: Skandalozna Zahija sada PROVOCIRA FOTKAMA! Šta će reći Benzema? Foto: Printscreen/Instagram, Profimedia
Vidi galeriju
Benzema je prethodno u dresu Al Itihada ostvario učinak od 57 golova na 87 utakmica, te osvojio jednu titulu šampiona Saudijske Arabije i jedan Kup kralja.
Nema sumnje da će Benzema i SMS biti ubitačan tandem u Rijadu, a Srbin je sigurno pozitivno šokiran kada je video da će delovati na terenu sa legendom svetskog fudbala.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši