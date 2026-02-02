Posle devete pobede u ligi Sanderlend je osmi na tabeli sa 36 bodova
SANDERLEND NEPOBEDIV NA SVOM TERENU: Barnli upisan kao nova recka
Fudbaleri Sanderlenda pobedili su večeras na svom terenu Barnli 3:0, u utakmici 24. kola Premijer lige.
Sanderlend je poveo u devetom minutu autogolom koji je postigao Aksel Tuanzebe, a prednost je u 32. minutu udvostručio Habib Dijara.
Konačan rezultat postavio je Šemsdin Talbi u 72. minutu.
Posle devete pobede u ligi Sanderlend je osmi na tabeli sa 36 bodova i neporažen je na domaćem terenu.
Barnli je nastavio niz bez pobede, a posle 15. poraza zauzima pretposlednje 19. mesto na tabeli sa 15 bodova, 11 bodova manje od Notingem Foresta koji je prvi u bezbednoj zoni, na 17. mestu.
