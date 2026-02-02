Slušaj vest

Fudbaleri Udinezea pobedili su večeras na svom terenu Romu 1:0, u utakmici 23. kola Serije A.

Jedini gol postigao je Jurgen Ekelenkamp u 49. minutu.

Serija A 2025/26 Foto: Fabio Fagiolini / Zuma Press / Profimedia, LaPresse / ddp USA / Profimedia, Marco Alpozzi / Zuma Press / Profimedia

 Udineze sada ima devet pobeda i 32 boda na devetom mestu na tabeli.

Roma je prekinula niz od četiri utakmice bez poraza, a posle osmog poraza u prvenstvu ima 43 boda na petom mestu na tabeli.

U sledećem kolu Udineze će igrati na gostujućem terenu protiv Lečea, a Roma će dočekati Kaljari.

