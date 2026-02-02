Udineze sada ima devet pobeda i 32 boda na devetom mestu na tabeli
VUČICA OSTALA BEZ ZUBA NA SEVERU ITALIJE: Fudbaleri Udinezea pobedili Romu
Fudbaleri Udinezea pobedili su večeras na svom terenu Romu 1:0, u utakmici 23. kola Serije A.
Jedini gol postigao je Jurgen Ekelenkamp u 49. minutu.
Udineze sada ima devet pobeda i 32 boda na devetom mestu na tabeli.
Roma je prekinula niz od četiri utakmice bez poraza, a posle osmog poraza u prvenstvu ima 43 boda na petom mestu na tabeli.
U sledećem kolu Udineze će igrati na gostujućem terenu protiv Lečea, a Roma će dočekati Kaljari.
