Fudbaleri Majorke pobedili su večeras na svom terenu Sevilju 4:1, u utakmici 22. kola španskog prvenstva.

Majorka je povela golom Vedata Murićija u 26. minutu iz jedanaesterca, a izjednačio je Nil Mope u prvom minutu nadoknade prvog poluvremena.

1/33 Vidi galeriju Primera 2025-2026 Foto: ANDER GILLENEA / AFP / Profimedia, Naoki Morita / AFLO / Profimedia

Domaći su ponovo poveli u 53. minutu kada je strelac bio Samu Košta, a prednost je udvostručio Serhi Darder u 74. minutu.

Konačan rezultat postavio je Pablo Tore u šestom minutu nadoknade vremena.

Obe ekipe imaju po 24 boda, Majorka je 14. a Sevilja 15. na tabeli.

U sledećem kolu Majorka će igrati na gostujućem terenu protiv Barselone, a Sevilja će dočekati Đironu.