MAJORKA DEKLASIRALA SEVILJU: Domaćin se izjednačio na tabeli sa gostima
Fudbaleri Majorke pobedili su večeras na svom terenu Sevilju 4:1, u utakmici 22. kola španskog prvenstva.
Majorka je povela golom Vedata Murićija u 26. minutu iz jedanaesterca, a izjednačio je Nil Mope u prvom minutu nadoknade prvog poluvremena.
Domaći su ponovo poveli u 53. minutu kada je strelac bio Samu Košta, a prednost je udvostručio Serhi Darder u 74. minutu.
Konačan rezultat postavio je Pablo Tore u šestom minutu nadoknade vremena.
Obe ekipe imaju po 24 boda, Majorka je 14. a Sevilja 15. na tabeli.
U sledećem kolu Majorka će igrati na gostujućem terenu protiv Barselone, a Sevilja će dočekati Đironu.
