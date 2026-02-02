Slušaj vest

Fudbaleri Majorke pobedili su večeras na svom terenu Sevilju 4:1, u utakmici 22. kola španskog prvenstva.

Majorka je povela golom Vedata Murićija u 26. minutu iz jedanaesterca, a izjednačio je Nil Mope u prvom minutu nadoknade prvog poluvremena.

 Domaći su ponovo poveli u 53. minutu kada je strelac bio Samu Košta, a prednost je udvostručio Serhi Darder u 74. minutu.

Konačan rezultat postavio je Pablo Tore u šestom minutu nadoknade vremena.

Obe ekipe imaju po 24 boda, Majorka je 14. a Sevilja 15. na tabeli.

U sledećem kolu Majorka će igrati na gostujućem terenu protiv Barselone, a Sevilja će dočekati Đironu.

