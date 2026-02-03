Slušaj vest

Fudbaler Mančester sitija Kalvin Filips prešao je danas na pozajmicu u drugoligaški klub Šefild junajted do kraja sezone.Filips je ove sezone odigrao samo sedam minuta za Siti u utakmici u Liga kupu.

Skaj je preneo da su za 30-godišnjeg igrača sredine terena bili zainteresovani još neki klubovi, ali da je on želeo da se vrati u Jorkšir kako bi oživeo svoju karijeru.

Siti će plaćati najveći deo Filipsove plate dok je na pozajmici na Bramal Lejnu.

Filips je za osam godina u Lidsu odigrao 234 utakmice i postigao je 14 golova, pre nego što je 2022. godine prešao u Siti.

U prvoj sezoni bio je deo ekipe koja je osvojila triplu krunu, ali nije imao zapaženu minutažu. Za Siti je odigrao ukupno 32 utakmice, pošto je poslednje dve sezone proveo na pozajmicama u Vest Hemu i Ipsviču.

Za reprezentaciju Engleske je od 2020. do 2023. godine odigrao 31 utakmicu i postigao je gol i zauzeo drugo mesto na Evropskom prvenstvu odigranom 2021. godine.