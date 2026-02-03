Slušaj vest

Zlatan Ibrahimović jedan je od najboljih napadača u istoriji fudbala, a njegovo gostovanje u emisiji (Ne)uspeh prvaka sa Slavenom Bilićem izazvalo je veliku pažnju javnosti.

Ibra je govorio o brojnim zanimljivim temama, a jedna od njih bila je i reprezentacija.

Zlatan je za Švedsku igrao 122 puta i postigao 66 golova, ali je mogao da nastupa i za BiH, odnosno Hrvatsku. Otac Šefik rodom je iz Bijeljine, a majka Jurka iz Zadra, tako da je Zlatan mogao da bira. Ipak, Ibra je otkrio zanimljiv detalj - niko ga iz pomenutih zemalja nije zvanično kontaktirao i pozvao u reprezentaciju.

- Imao sam pasoš Bosne i Hercegovine i Švedske, ali sam izabrao Švedsku. Nije me niko konkretno tražio. Bilo je priča, ali ništa konkretno - počeo je priču Ibrahimović, a zatim ga je Bilić upitao da li bi igrao za Bosnu i Hercegovinu ili Hrvatsku da je mogao da bira i Zlatan je odgovorom zapalio region:

1/5 Vidi galeriju Zlatan Ibrahimović Foto: JONATHAN NACKSTRAND / AFP / Profimedia, www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst /Profimedia, SOPA Images / ddp USA / Profimedia

- Igrao bih za BiH ili Hrvatsku da su imali šansu da osvojimo Evropsko ili Svetsko prvenstvo. Ako bih birao između Bosne i Hrvatske, više šansi je imala Hrvatska. Hrvatskoj je falio dobar napadač, ali nikada nije bilo konkretnih kontakata - odgovorio je Zlatan.

Na kraju je Zlatan Ibrahimović ispisao istoriju švedskog fudbala kada je reprezentacija u pitanju, dok je u klupskoj karijeri suvišno govoriti o svemu što je uradio.

BONUS VIDEO: