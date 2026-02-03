AKO BIH BIRAO... IZABRAO BIH HRVATSKU! Zlatan Ibrahimović stao pred kamere, dobio nezgodno pitanje i zapalio region odgovorom: Otkrio je i jedan NEPOZNAT detalj
Zlatan Ibrahimović jedan je od najboljih napadača u istoriji fudbala, a njegovo gostovanje u emisiji (Ne)uspeh prvaka sa Slavenom Bilićem izazvalo je veliku pažnju javnosti.
Ibra je govorio o brojnim zanimljivim temama, a jedna od njih bila je i reprezentacija.
Zlatan je za Švedsku igrao 122 puta i postigao 66 golova, ali je mogao da nastupa i za BiH, odnosno Hrvatsku. Otac Šefik rodom je iz Bijeljine, a majka Jurka iz Zadra, tako da je Zlatan mogao da bira. Ipak, Ibra je otkrio zanimljiv detalj - niko ga iz pomenutih zemalja nije zvanično kontaktirao i pozvao u reprezentaciju.
- Imao sam pasoš Bosne i Hercegovine i Švedske, ali sam izabrao Švedsku. Nije me niko konkretno tražio. Bilo je priča, ali ništa konkretno - počeo je priču Ibrahimović, a zatim ga je Bilić upitao da li bi igrao za Bosnu i Hercegovinu ili Hrvatsku da je mogao da bira i Zlatan je odgovorom zapalio region:
- Igrao bih za BiH ili Hrvatsku da su imali šansu da osvojimo Evropsko ili Svetsko prvenstvo. Ako bih birao između Bosne i Hrvatske, više šansi je imala Hrvatska. Hrvatskoj je falio dobar napadač, ali nikada nije bilo konkretnih kontakata - odgovorio je Zlatan.
Na kraju je Zlatan Ibrahimović ispisao istoriju švedskog fudbala kada je reprezentacija u pitanju, dok je u klupskoj karijeri suvišno govoriti o svemu što je uradio.
