FK Crvena zvezda će u subotu 7. februara od 16.00 časova na stadionu "Rajko Mitić" ugostiti ekipu Novog Pazara u okviru 22. kola Superlige Srbije.

Ulaznice za ovaj duel crveno-belih i Novopazaraca mogu se obezbediti od utorka, 3. februara onlajn putem.

Fudbaleri Crvene zvezde slave pobedu nad Čukaričkim Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Karte će na blagajnama biti dostupne u petak od 10.00 do 18.00 časova, kao i na dan meča od 10.00 sati do početka utakmice. Duel Crvene zvezde i Novog Pazara novi posebnu simboliku za trenera crveno-belih Dejana Stankovića.

Naime, istog datuma pet godina ranije, 7. februara 2021. godine, Crvena zvezda je u 20. kolu Superlige Srbije gostovala Novom Pazaru i slavila rezultatom 1:3. Izabranici Dejana Stankovića su tada, u njegovom prvom mandatu na klupi Zvezde, prikazali sigurnu i efikasnu partiju koja im je donela važna tri boda.

Novi Pazar protivnik po meri - Dejan Stanković Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Golove za Crvenu zvezdu na tom susretu postigli su Milan Rodić, Milan Pavkov i Mirko Ivanić, a crveno-beli su tom pobedom nastavili sjajnu seriju rezultata i potvrdili dominaciju u domaćem prvenstvu tokom Stankovićevog prvog mandata.

Crvena zvezda će u subotu ponovo odmeriti snage sa Novim Pazarom, ovoga puta pred svojim navijačima na Marakani. Podrška sa tribina biće izuzetno važan faktor, a Dejan Stanković će imati priliku da sa svojim timom nastavi borbu za nove prvenstvene bodove.

Ulaznice za meč sa ekipom Novog Pazara su dostupne po sledećim cenama:

Sever - 400 dinara

Istok - 500 dinara

Zapad - 700 dinara

Tribina "Siniša Mihajlović" - 1.400 dinara