Francuski štoper Žeremi Žake juče je ozvaničen kao novi štoper Liverpula u čije će se redove preseliti na leto. Do tada će nastupati u svom Renu.

Reč je o momku za kog su se raspitivali maltene svi najveći evropski timovi počevši od Bajerna, Čelsija i drugih... Liverpul je ipak bio najuporniji, a uostalom, bili su spremniji od drugih da plate 70.000.000 evra.

Sprema se smena generacija na "Enfildu", to smo videli od letos, a na red je došao i centralni deo odbrane. Virdžil van Dajk ove sezone pokazuje znake slabosti i sa njegove 34 red je da postepeno predaje palicu mlađima.

Đovani Leoni je došao prošlog leta kao veliki prospekt iz Parme za 30.000.000 evra, ali se povredio na svojoj prvoj utakmici kao starter i to u Kupu. Pokidao je prednje ukrštene ligamente kolena i možda zaigra tek u poslednjih nekoliko mečeva. U klubu će ga pripremati za bitnu ulogu dogodine.

Dolaskom Žeremija Žakea, njih dvojica bi trebalo da čine štoperski tandem za budućnost, dok je još uvek neizvesno šta će se desiti sa Ibrahimom Konateom i hoće li Francuz završiti u Madridu kao slobodan igrač.

Ono što je zanimljivo jeste da su prošle sezone dvojica Liverpulovih štopera bili najdominantniji u svom uzrastu u Evropi u segmentu procenta osvojenih vazdušnih duela. Đovani Leoni je osvojio 64.52 odsto, a Žeremi Žake 63.33 svojih duela. Ispod su ostali Pau Kubarsi, Din Hausen i Jarek Gasiorovski.

