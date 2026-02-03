Slušaj vest

Kadeti Fudbalskog kluba Petar Puača (generacija 2009/2010) osvojili su Zimsku ligu Fudbalskog saveza grada Novog Sada (FSGNS) u konkurenciji osam ekipa.

Momci su ostvarili svih sedam pobeda, sa maksimalnih 21 bodom i gol-razlikom 26:6, čime su po peti put uzastopno postali prvaci.

Kadeti FK Petar Puača u Zimskoj ligi Novog Sada Foto: Privatna arhiva/Petar Puača

Takmičenje, koje organizuje Fudbalski savez Novog Sada, završeno je trijagonalom za prvaka, u kojoj je FK Petar Puača pobedio Indeks rezultatom 2:0 i Petriku 3:1. Prethodno su savladani Vošini klinci (3:1), ODR (4:2), Proleter Zrenjanin (3:0), Atina (3:0) i Omladinac (7:1).

– Ponosan sam na svu decu, moje šampione, na sve moje trenere i na sve roditelje koji nas stalno bodre. Ova generacija će od ovog leta igrati u najjačem društvu Vojvodine – TSC, Spartak… Nadam se da ću napraviti nekog novog Petra Puaču, Zlatnu kopačku Evrope – izjavio je vlasnik kluba Petar Puača.

Za najboljeg igrača Zimske lige, po peti put uzastopno, proglašen je Zuka Elmedin (2009), koji je ujedno i najbolji strelac Kvalitetne lige Vojvodine sa 22 postignuta gola. Najbolji strelac Zimske lige FSGNS je Osman Aklapi (2010), takođe član FK Petar Puača.

Ova generacija je ujedno i jesenji prvak Kadetske kvalitetne lige Vojvodine. Trener ekipe je Nemanja Mekterović, dok je koordinator Duško Dragin.