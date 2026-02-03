Slušaj vest

Dileme više nema - Strahinja Eraković vraća se u Crvenu zvezdu.

Kao što je Kurir najavio pre par dana, Zvezda je završila veliki posao i Eraković će pojačati poslednju liniju tima Dejana Stankovića, a sada su poznati i detalji ovog transfera.

1/6 Vidi galeriju Strahinja Eraković Foto: Marko Metlas / imago sportfotodienst / Profimedia, Starsport/Srđan Stevanović, Www.crvenazvezdafk.com

Prema informacijama Mozzart sporta, Strahinja Eraković će u narednih šest meseci igrati u Crvenoj zvezdi kao pozajmljeni fudbaler Zenita, a tim sa Marakane bi na kraju sezone mogao da kupi defanzivca za 3.500.000 evra, s tim što bi Zenitu ostali ozbiljni procenti - 50 odsto od narednog transfera.

Zvezda ima rok do 31. avgusta da se izjasni o otkupu Erakovića, a pozajmica bi trebalo da se ozvaniči uskoro.

Strahinja Eraković je reprezentativac Srbije i za nacionalni tim igrao je 18 puta i dao jedan gol, a za Zvezdu je do sada odigrao ukupno 107 utakmica.

Kurir sport / Mozzart sport

BONUS VIDEO: