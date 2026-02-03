Slušaj vest

Srpski fudbaler Veljko Birmančević prešao je iz Sparte iz Praga u španski Hetafe na pozajmicu do kraja sezone.

Češki klub potvrdio je ovaj transfer kasno sinoć. Ugovor uključuje opciju da Hetafe trajno potpiše Birmančevića. Finansijski detalji nisu objavljeni.

Veljko Birmančević Foto: Michael Weber IMAGEPOWER / imago sportfotodienst / Profimedia, CHRISTIAN ÖRNBERG/BILDBYRĹN/Shut / Shutterstock Editorial / Profimedia, Starsport

Birmančević je upisao 37 golova i 21 asistenciju na 109 utakmica u svim takmičenjima otkako se pridružio Sparti pre početka sezone 2023/24. Ove sezone je postigao osam golova, uz četiri asistencije.

Ovaj 27-godišnji srpski fudbaler je ranije igrao za Tuluz, Malme, Čukarički, Rad, Teleoptik i Partizan.

Ne propustiteFudbalTRANSFER KARIJERE VELJKA BIRMANČEVIĆA!? Turski velikan ozbiljno zagrizao za reprezentativca Srbije! Fabricio Romano otkrio detalje!
profimedia-0900481147birma.jpg
FudbalALBANSKI KLAN OTERAO SRPSKOG REPREZENTATIVCA IZ KLUBA: Sledeća destinacija tim Dejana Stankovića?
serbiaspain-166.jpg
FudbalSADA JE SVE JASNO: Evo zašto Predrag Rajković i Veljko Birmančević nisu na Piksijevom spisku reprezentativaca!
SRBIJA-SVAJCARSKA_12.JPG
FudbalBIRMANČEVIĆ NAPUSTIO ČEŠKU ZBOG ALBANSKOG TERORA I STIGAO U SRBIJU: Novinar tvrdi da svi znaju gde je problem, iz kluba kažu da je Veljko povređen
profimedia-0914860111birma.jpg

Veljko Birmančević: Spreman sam da igram i 5 i 90 minuta za Srbiju Izvor: Kurir