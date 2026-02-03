Na pozajmici do kraja sezone...
Fudbal
BUM! SRBINA ĆEMO GLEDATI U JEDNOJ OD NAJJAČIH FUDBALSKIH LIGA NA SVETU! Veljko Birmančević pojačao španskog velikana!
Slušaj vest
Srpski fudbaler Veljko Birmančević prešao je iz Sparte iz Praga u španski Hetafe na pozajmicu do kraja sezone.
Češki klub potvrdio je ovaj transfer kasno sinoć. Ugovor uključuje opciju da Hetafe trajno potpiše Birmančevića. Finansijski detalji nisu objavljeni.
Veljko Birmančević Foto: Michael Weber IMAGEPOWER / imago sportfotodienst / Profimedia, CHRISTIAN ÖRNBERG/BILDBYRĹN/Shut / Shutterstock Editorial / Profimedia, Starsport
Vidi galeriju
Birmančević je upisao 37 golova i 21 asistenciju na 109 utakmica u svim takmičenjima otkako se pridružio Sparti pre početka sezone 2023/24. Ove sezone je postigao osam golova, uz četiri asistencije.
Ovaj 27-godišnji srpski fudbaler je ranije igrao za Tuluz, Malme, Čukarički, Rad, Teleoptik i Partizan.
Reaguj
Komentariši