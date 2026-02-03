Slušaj vest

Fudbalski sudija iz Nemačke Paskal Kajzer zaprosio je svog dečka Morica 30. januara na terenu stadiona "RheinEnergie" u Kelnu pred 50.000 navijača, na poluvremenu utakmice protiv Volfzburga (1:0).

Simpatizeri Kelna podržali su fudbalskog sudiju i njegovog izabranika koji su u vezi već dve godine i njihov poljubac, pokazavši kako danas razmišlja Zapadna Evropa i Nemačka, pre svega.

Paskal Kajzer fudbalski sudija prosi svog dečka na utakmici Foto: Steffie Wunderl / imago sportfotodienst / Profimedia

Paskal Kajzer se 2021. godine javno deklarisao kao biseksualac i jedan je od retkih otvoreno LGBTQ+ sudija u profesionalnom fudbalu, uz Britance Rajana Etkina i Džejmsa Edkoka. Kako prenose nemački mediji, tokom prosidbe Kajzer je istakao važnost vidljivosti, rekavši da želi da ljudi vide "muškarca koji voli muškarca u fudbalu".

Događaj je naišao na različite komentare na internetu. Ono što je činjenica, jeste da su snimak i galerija fudbalskog sudije i njegovog dečka u ljubavnom zanosu, koju je objavio Keln na svojim zvaničnim stranicama na društvenim mrežama, postala jedna od najgledanijih. Instagram rils snimak ima više od 173.000 lajkova i opisom "poseban trenutak".

I sam fudbalski klub Keln pomogao je u ovoj kampanji, pošto je ime zvaničnog sponzora, jednog čuvenog trgovinskog lanca u Nemačkoj, stavio u dugine boje, koje su poslednjih decenija zaštitini simbol LGBTQ pokreta. Čak je i rasveta na stadionu bila u istom tonalitetu, kao i korner zastavice.

Paskal Kajzer ne sudi u dva najjača ranga Bundeslige, u elitnoj diviziji i Cvajti. On sudi kao pomoćni sudija u Oberliga Niderhajn, što je peti nivo u nemačkom fudbalskom sistemu. Iznad amaterskih regionalnih liga, ali ispod profesionalnih rangova kao što su treća liga i popularna Cvajta. Što implicira da fudbalske utakmice ne sudi kao profesionalac.