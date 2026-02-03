Slušaj vest

Poslednjeg dana zimskog prelaznog roka pojavio se izveštaj koji sugeriše da lider Premijer lige razmatra mogućnost dovođenja Tonalija, ali je Njukasl saopštio da ovaj fudbaler nije na prodaju i da nije bilo kontakta.

Hau je kazao da je juče razgovarao sa Tonalijem i naveopl da je Italijan apsolutno fokusiran na Njukasl, dok se taj tim priprema za revanš utakmicu Liga kupa protiv Mančester sitija u sredu.

"Njegov jedini fokus bio je na Mančester sitiju, tako da nema apsolutno nikakvih problema sa Sandrom. On je veoma srećan i posvećen, tako da mi je teško da pričam o stvarima o Kojima ne znam previše", rekao je Hau, prenosi Bi-Bi-Si (BBC).

"Mogu samo da pričam o Sandru kao osobi i igraču i njegovom načinu razmišljanja ovde i sada. Nakon što sam juče razgovarao sa njim, on je apsolutno dobro", dodao je on.

Sandro Tonali u dresu Njukasla

Tonali je potpisao petogodišnji ugovor sa Njukaslom kada je prešao iz Milana 2023. godine. Italijan je potom želeo da uzvrati poverenje koje mu je Njukasl pokazao tokom suspenzije zbog nelegalnog klađenja, pa je potpisao novi jednogodišnji ugovor.

Njukasl, takođe, ima opciju za dodatno produženje ugovora na 12 meseci, do 2030. godine, što klub stavlja u jaku poziciju.

"Naši najbolji igrači će uvek privlačiti poglede drugih klubova. To je jednostavno realnost fudbala. Želimo da održimo grupu na okupu. Želimo da nastavimo da napredujemo i, naravno, Sandro igra ulogu u tome pokušavajući da igra što bolje može kako bi pomogao timu", rekao je Hau.

"Sve u svemu, ne vidim problem, ali nemam kontrolu nad svim", zaključio je trener Njukasla.