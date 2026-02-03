Slušaj vest

Štoper rođen 14. oktobra 2005. godine će do kraja sezone kao ustupljen igrač nastupati za ekipu koja je trenutno osmoplasirana u šampionatu Portugala.

Serafimović je već dugo na Banovom brdu, u Čukarički je stigao iz OFK Beograda, a u belo-crnom dresu je prošao nekoliko mlađih selekcija. Vojin je za prvi tim brđana debitovao 19. oktobra 2022. godine, u Kup utakmici protiv Zlatibora, a ukupno odigrao je 47 utakmica, postigao je jedan gol, ima i dve asistencije za belo-crne.

Čukarički - Crvena zvezda, 21. kolo Super lige Srbije

Serafimović je sa Čukaričkim nastupao i u kvalifikacija ma za Ligu Evrope, kao i u grupnoj fazi Lige konferencije u sezoni 2023/24. Prošao je sve mlađe kategorije reprezentacije Srbije, stigao je i do dresa mlade selekcije, do 21 godine.